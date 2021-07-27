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Tüp bebek tedavisi için Türkiye'ye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika

Tüp bebek tedavisi için Türkiye'ye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor

27.07.2021 10:41
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Tüp bebek tedavisi, tüm dünyada kısırlık sorununun çözümüne yeşil ışık yakıyor.

Tüp bebek tedavisi, tüm dünyada kısırlık sorununun çözümüne yeşil ışık yakıyor. Tedavi için tercih edilen ülkeler arasında ise Türkiye öne çıkıyor. MediVip Sağlık Hizmetleri Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Hatice Altuntaş Balcı, "Türkiye başta tüp bebek olmak üzere kadın hastalıkları ve doğum alanındaki başarılı uygulamalarıyla özellikle ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinden pek çok çifti ağırlıyor" dedi.

Pandemi, farklı alanlardaki kimi tedavi süreçlerinin seyrini de etkiledi. Tüp bebek, bunların başında geldi. Pandeminin başlamasıyla pek çok kadının tüp bebek tedavilerini askıya aldığına dikkat çeken MediVip Sağlık Hizmetleri Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Hatice Altuntaş Balcı, "Amerikan Tıbbı Üreme Derneği tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, bu süreçte kadınların yaklaşık yüzde 62'si pandemi kısıtlamaları hafifletildiğinde tüp bebek tedavisine başlamak istediğini söyledi. Türkiye'de de de benzer şekilde seyreden bu tablonun normalleşme adımlarının hız kazanmasıyla değişmeye başladığını görüyoruz. Bunda Türkiye'nin tüp bebek alanındaki başarısının etkili olduğu aşikar. Nitekim yurt dışından da tüp bebek tedavisi için Türkiye'ye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor" diye konuştu.

"KADINLAR DOĞURGANLIKLARININ AZALDIĞI DÖNEMDE ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA KARAR VERİYOR "

Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar arasında kadın hastalıkları ve doğumun ilk sırada geldiğini hatırlatan Op. Dr. Hatice Altuntaş Balcı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, başta tüp bebek olmak üzere kadın hastalıkları ve doğum alanındaki başarılı uygulamalarıyla özellikle ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinden pek çok çifti ağırlıyor. Tüm dünyada bireylerin karşılaştığı en önemli sağlık sorunlarından bir olan kısırlık ise çiftleri tüp bebek tedavisine yönelten en yaygın sebepler arasında. Amerikan Gebelik Derneği'ne göre erkek kısırlığı, kısırlık vakalarının beşte birinden sorumlu. Kısırlığın daha geri planda olduğu kadınlarda ise okuryazarlık oranının artması ve kariyer yönelimiyle çocuk sahibi olma kararının daha geç verilmesi etkili. Kadınlar için genellikle doğurganlığın azaldığı yaşlara denk gelen bu karar süreci de başta tüp bebek olmak üzere doğurganlık tedavilerine ihtiyacı artırıyor."

"KOVİD GEÇİRENLERİN İYİLEŞTİKTEN 28 GÜN SONRA TEDAVİYE BAŞLAMASI ÖNERİLİYOR "

Tüp bebek tedavisine başlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktalara da dikkat çeken Op. Dr. Altuntaş Balcı, "Tüp bebek tedavisi kısırlık, enfeksiyon, tüplerde tıkanma, sperm kalitesinin düşüklüğü ve ileri yaş gibi doğal yollarla çocuk sahibi olmayı engelleyen sorunları bertaraf etmek için kullanılan bir yöntem. Dölleme işleminin laboratuvar koşullarında gerçekleştirilerek döllenen yumurtaların anne rahmine yerleştirilmesini kapsayan bu süreçte, bireylerin sağlık durumlarına bağlı olarak farklı teknikler de uygulanabiliyor. Örneğin erkeğin kısır olduğu durumlarda tedaviden önce toplanan spermlerin rahim içine transfer edildiği aşılama tedavisinden yararlanılabiliyor. Kullanılan teknik her ne olursa olsun özellikle psikolojik açıdan çiftleri doğrudan etkileyen bir süreç olduğundan mutlaka güvenilir merkezlerden ve alanında uzman hekimlerden destek alınması çok önemli. Pandemi gerçeğiyle yaşadığımız bu günlerde ise Kovid-19 ile enfekte kişilerin tedaviye başlamak için iyileşmeden sonra 28 gün beklemesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.


Tüp bebek tedavisi için Türkiye'ye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor
Tüp bebek tedavisi için Türkiye'ye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor

Kadın Hastalıkları, Türkiye, Balcı, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tüp bebek tedavisi için Türkiye'ye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika


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