Tüp bebek tedavisini karşılama kararı alan Rusya düşük doğum oranını artırmayı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tüp bebek tedavisini karşılama kararı alan Rusya düşük doğum oranını artırmayı hedefliyor - Son Dakika Dünya

Tüp bebek tedavisini karşılama kararı alan Rusya düşük doğum oranını artırmayı hedefliyor

6 saat önce

Düşük doğum oranını artırmaya çalışan Rusya hükümeti tüp bebek tedavisini karşılama kararı aldı.

Tüp bebek tedavisini karşılama kararı alan Rusya düşük doğum oranını artırmayı hedefliyor, System.String[]

İstatistiklere göre nüfusu giderek yaşlanan Rusya, tüp bebek tedavisi (IVF) masraflarını karşılama kararı aldı. Hükümet, bu sayede düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefliyor.


Rusya'da çocuk sahibi olamayan çiftlerin sıkça başvurduğu bir yöntem olan tüp bebek tedavisi, eğer özel bir klinikte tedavi oluyorsanız yaklaşık 100 bin ruble, yani bin 600 dolardan başlıyor. Bu da 11 bin 280 ruble olan asgari ücretin oldukça üzerinde bir meblağ.

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Hükümet, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:22 
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