Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı

29.04.2022 10:37
Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş tüp dolu tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş tüp dolu tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seyitgazi ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinin Sarıbayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu üzerinde seyir halinde olan tırın sürücüsü A.A.U., yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Boş tüplerle dolu olan 71 ACG 624 plakalı tır şarampole devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü A.A.U., olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı

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Eskişehir, Seyitgazi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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