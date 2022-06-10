Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü - Son Dakika
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Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü

10.06.2022 21:10

Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde meydana gelen yangın ekiplerin iki buçuk saatlik süren çalışması sonrasında söndürüldü.

Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde meydana gelen yangın ekiplerin iki buçuk saatlik süren çalışması sonrasında söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan tüp dolum tesisinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde yangın çıktı. Alevler tesisi etkisi altına alırken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için seferber oldu. Polis ekipleri ise tesisin bulunduğu caddeyi kapattı. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangın, yaklaşık iki buçuk saatin ardından söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tüp dolum merkezinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü - Son Dakika
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