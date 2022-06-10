Tüp geçidin düşük gabarisi tehdit ediyor - Son Dakika
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Tüp geçidin düşük gabarisi tehdit ediyor

10.06.2022 11:30
Tüp geçidin düşük gabarisi tehdit ediyor

Tüp geçidin düşük gabarisi tehdit ediyor Sivas Numune Hastanesinde iki binayı birbirine bağlayan tüp geçidin düşük gabarisi sürücülere zor anlar yaşatıyor, karayollarının gabari standardının altındaki tüp geçit bir çok kazaya da neden oldu.

Tüp geçidin düşük gabarisi tehdit ediyor

SİVAS - Sivas Numune Hastanesinde iki binayı birbirine bağlayan tüp geçidin düşük gabarisi sürücülere zor anlar yaşatıyor, karayollarının gabari standardının altındaki tüp geçit bir çok kazaya da neden oldu.

Sivas'ta 2015 yılında hizmete açılan Sivas Numune Hastanesi inşasında mühendislerin gözünden kaçırdığı detay günümüzde tehlike saçmaya başladı. İki hizmet binasını birbirine bağlayan tüm geçit 3 metre 70 santimetre yükseklikte inşa edildi. Tüp geçidin altından ise hastane Hastane otoparkına giden yol geçiyor. Türkiye'de Karayolları standartlarına göre köprü yüksekleri genelde 4.2 metre olarak belirlendiğinden araçlarını bu yüksekliğe göre planlayan bir çok sürücü uyarıcı tabelalara rağmen düşük gabarili geçidin altını kullanıyor. Alçak araçlar için bir kısıntı olmasa da tüp geçit yüksek araçlar için tehlike oluşturuyor. Bir çok yüksek araç tüm geçide çarparak hem hasar gördü hem de geçide hasar verdi.

"Burayı en kısa sürede yapmak zorundalar"

Tedavi için hastanede bulunan Sağdık Görüle isimli vatandaş yaptığı açıklamada, "Türkiye standartlarında burasının 4 metre 20 santimetre olması lazım. Karayollarının vermiş olduğu kanuna göre burası alçak. Burası standart ölçüde olsaydı bu hasar da oluşmazdı buraya çarpan aracında hasarı olmazdı. İlerleyen günlerde daha yüksek tonajlı bir araç geldiği zaman daha büyük bir hasar verecek. Burası hastanenin en işlek noktalarında biri. Burada görmüş olduğunuz görsel çok büyük rüzgarlarda bun saclar uçtuğu zaman buradan geçen bir vatandaşın hayatını tehlikeye atabilir. Burayı en kısa sürede yapmak zorundalar. Türkiye standartlarının altında yaparlarsa yine bu sıkıntıyı yaşarlar ve burası risk insanlara" dedi.

Tüp geçidin düşük gabarisi tehdit ediyor
Tüp geçidin düşük gabarisi tehdit ediyor
Tüp geçidin düşük gabarisi tehdit ediyor
Tüp geçidin düşük gabarisi tehdit ediyor

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Kaynak: İHA

Numune Hastanesi, Türkiye, Tragger, Sivas, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Tüp geçidin düşük gabarisi tehdit ediyor - Son Dakika

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