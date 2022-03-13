Tüp hırsızlığı kameralara yansıdı - Son Dakika

Markete giren şahısın bakkalda para bozdurması

Markete giren şahısın dolu tüpü çalması

Hırsızlık anının güvenlik kamerası

İşletmeci Yusuf Göl ile röportaj ISPARTA (AA) – Isparta'da bir markete giren şahıs, önce 200 lira bozdurdu, ardından marketin önündeki dolu tüpü çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kimliği belirsiz bir şahıs, Keçeci Mahallesi'nde Yusuf Göl'ün işletmeciliğini yaptığı markete geldikten sonra, cebindeki 200 lirayı bozdurdu.

Parayı bozduran şahıs marketten çıktığı sırada, motosikletini marketin önüne çekti, 370 TL değerindeki dolu tüpü kısa süre içinde çalarak kayıplara karıştı.

O anlar ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayını fark eden Market İşletmecisi Yusuf Göl, durumu polis ekiplerine bildirdiğini belirterek, şahısdan şikayetçi olduğunu söyledi.

Öte yandan emniyet ekipleri, tüp hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.