Tüp mide ameliyatı ve sporla 4 yılda 88 kilo verdi - Son Dakika

Tüp mide ameliyatı ve sporla 4 yılda 88 kilo verdi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan (48), tüp mide ameliyatı olduktan sonra düzenli spor yaparak yaklaşık 4 yılda 88 kilo verdi.

Tüp mide ameliyatı ve sporla 4 yılda 88 kilo verdi, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan (48), tüp mide ameliyatı olduktan sonra düzenli spor yaparak yaklaşık 4 yılda 88 kilo verdi. 186 kilodan 98 kiloya düştükten sonra hayata yeniden başlamış gibi hissettiğini belirten Özcan, "Kilolu halimi bilenler muhtarlığa gelince beni tanıyamıyor, 'Muhtar nerede?' diye soruyor" dedi.

Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan, 186 kiloya ulaştıktan sonra hareket kabiliyeti azalınca, fazla kilolarını verebilmek için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 2017 yılında Elazığ'da özel bir hastanede ameliyat olan Özcan, tedavi süresinin ardından düzenli olarak spor yapmaya başladı. Haftanın 5 günü, günde ortalama 15 kilometre yürüyüş ve koşu yaparak yaklaşık 4 yılda 98 kiloya düşen Özcan, hayata yeniden başlamış gibi hissettiğini söyledi.

Ameliyattan sonra yaşadığı zor süreci düzenli beslenme ve spor ile atlattığını ifade eden Özcan, "10 Ocak 2017 tarihinde ameliyat oldum ve yaklaşık 4 sene oldu, 186 kiloydum, 98 kiloya düştüm. Haftanın 5 günü düzenli olarak spor yapıyorum. 15 kilometre yürüyüşü aksatmıyorum. Yememe ve içmeme çok dikkat ettiğim söylenemez ama zaten tüp mide ameliyatı olduğum için çok fazla yemek yiyemiyorum. Yıllarca spor yapan bir insandım, sporu bırakıp kilo alıktan sonra hareketlerim kısıtlandı. Tekrar zayıflamak eski halime dönüyor olmak benim için çok güzel. Hayata yeniden gelmiş gibiyim. Ameliyattan sonra ilk 3 ay çok kötü günler geçirdim, bu ameliyatı olduktan sonra çok sıkıntılı günler geçiriyorsunuz ama sonra kendini toparlayınca 'iyi ki ameliyat olmuşum' diyorsun. Şu anda çok şükür her şey yolunda, çok memnunum hayatımdan" dedi.'ESKİ HALİMİ BİLENLER BENİ GÖRÜNCE TANIYAMIYOR'Yakın çevresinin kilo verdikten sonra kendisini tanıma konusunda güçlük çektiğini söyleyen Tayfun Özcan, şöyle konuştu:

"Bazı kişiler muhtarlığa geliyorlar, beni görünce 'Muhtarla görüşecektik' diyorlar. Muhtar benim buyurun dediğim zaman 'Bizim tanıdığımız muhtar çok kiloluydu' diye tepki veriyorlar. Eski fotoğraflarımı gösterdiğimde tanıyorlar, 'O fotoğraftaki benim' dediğim zaman şaşırıyorlar. Herkes çok değiştiğimi söylüyor, birçok kişi tanıyamıyor. Yakın çevremde bulunan insanlar, sporcu olduğum dönemlerdeki eski halimi bilenler o halime dönmeye başladığımı söylüyor. Kilo aldıktan sonra oturduğum yerden kalkmak istemiyordum, yürüyecek halim yoktu. Spor yapmaya çalıştığım zaman yanımdan 50 yaşındaki 60 yaşındaki insanlar tren gibi geçiyordum yanımdan. Ben kendimden nefret etme noktasına gelmiştim. Tüp mide ameliyatı oldum, çok şükür şu an sporuma devam ediyorum sağlığım da yerinde."


Eskihisar, Elazığ, Muhtar, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 08:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tüp mide ameliyatı ve sporla 4 yılda 88 kilo verdi - Son Dakika

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