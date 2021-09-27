Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek - Son Dakika

Gaziantep'te Torna ustası olarak çalışan Aydın Kalkan, 2 yıl önce aşırı kilosu nedeniyle hareket edemeyince çalışmayı bıraktı. Ayağa kalkmakta zorlanan Kalkan, 280 kiloya ulaşınca yatağa bağımlı hale geldi.

HAYIRSEVERLERİN YARDIMIYLA AMELİYAT OLDU

Karşıyaka Mahallesi'nde annesi Fatma Kalkan ile birlikte kaybettiği babasından kalan emekli maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışan Aydın Kalkan, Demirören Haber Ajansı'nın haberinin ardından hayırseverlerin desteği ile tedavisi yapılmak üzere şubat ayında hastaneye yatırıldı.

7 AYDA 52 KİLO VERDİ, 228'E DÜŞTÜ

Tüp mide ameliyatı gerçekleştirilmesinin ardından taburcu edilen Aydın, 7 ayda 52 kilo vererek 228 kiloya düştü. Yürüteçle ayağa kalkarak, aylar sonra yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşayan Kalkan, ihtiyaçlarını karşılayabildiği için sevindiğini ve kilo vermeye devam etmek istediğini dile getirdi. Evde kendi imkanları ile fizik tedavi hareketleri yapan Kalkan, kilo vermesinin hızlanması için hayırseverlerden koşu bandı desteği istedi.

''YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM''

Ameliyattan önce hareket dahi edemediğini dile getiren Aydın Kalkan, hayalinin yeniden eskisi gibi sokaklarda yürümek olduğunu söyledi. 280 kilo olduğu dönemde her ihtiyacını annesi sayesinde giderdiğini anlatan Kalkan, şimdi tam anlamıyla sağlığına kavuşup, annesine kendisinin bakmak istediğini belirtti. Bu süreçte umudunu hiç kaybetmediğini söyleyen Kalkan, "Ameliyattan önce yerimden dahi hareket edemiyordum. Özel bir hastanede mide ameliyatı oldum. Yedi ayda 52 kilo verdim. İdealim ise 100 kiloya düşmek. Kilolarımdan kurtulup yeniden işime başlamak ve eskisi gibi sokaklarda yürümek istiyorum. Aylar sonra ilk adımımı attığımda yeniden doğmuş gibi oldum" diye konuştu.

TEK BİR İSTEĞİ VAR: ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜP EVLENMEK

Ameliyattan sonra hayata karşı yeniden umutlandığını anlatan Aydın Kalkan, diz kapağında kayma olduğunu ve vücudundaki yağların alınması için 2 farklı ameliyat daha gerektiğini aktardı. Eski günlerine dönerek çalışmak ve en kısa sürede evlenmek istediğini belirten Kalkan, "Bu yola çıkarken maddi destekten ziyade manevi destek çok önemli. Şu anda yaslandığım yürüteç vasıtasıyla yürüyorum. 1 aya kadar bu demirden de kurtulup kendim yürümeyi düşünüyorum. Şu anda diz kapağımda bir kayma var. Onun için de ameliyat olacağım. Ameliyat sonrasında yağlarımı da aldırırsam kilolarımdan daha çabuk kurtulacağım. Kilolarımı verdikten sonra tek isteğim ise evlenmek. Anneme bir gelin getireceğim. Yağlarımın alınması için benden 17 bin lira gerekiyor. Ayrıca bize yardımcı olabilecek bir hayırseverden de fizik tedavi sürecimi hızlandırmak için koşu bandı istiyorum" dedi.

ANNESİ DE ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Fatma Kalkan ise oğlunun zor günler yaşadığını belirterek, şimdi bakımının daha kolay olduğunu söyledi. Kendisinin de zor zamanlar yaşadığını kaydeden Kalkan, "Oğlum ameliyattan önce çok çekti şimdi ayağa kalkabiliyor. Yaslandığı demir yardımı ile gezebiliyor. Bu süreçte çok büyük zorluk çektim. İnşallah oğlum iyileşir kilosunu verir, çalışır ve bana kendisi bakar" diye konuştu.