Üye Girişi
Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek - Son Dakika

Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek

27.09.2021 10:35

Gaziantep'te yaşayan obezite hastası Aydın Kalkan, hayırseverlerin desteğiyle tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası 7 ayda 52 kilo veren Kalkan, 280 kilodan 228'e düşen Aydın, ameliyattan önce hareket dahi edemediğini, şimdi ise kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumu geldiğini dile getirdi. 100 kiloya kadar düşüp evlenmeyi hayal ettiğini de ekledi.

Gaziantep'te Torna ustası olarak çalışan Aydın Kalkan, 2 yıl önce aşırı kilosu nedeniyle hareket edemeyince çalışmayı bıraktı. Ayağa kalkmakta zorlanan Kalkan, 280 kiloya ulaşınca yatağa bağımlı hale geldi.

HAYIRSEVERLERİN YARDIMIYLA AMELİYAT OLDU

Karşıyaka Mahallesi'nde annesi Fatma Kalkan ile birlikte kaybettiği babasından kalan emekli maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışan Aydın Kalkan, Demirören Haber Ajansı'nın haberinin ardından hayırseverlerin desteği ile tedavisi yapılmak üzere şubat ayında hastaneye yatırıldı.

7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek

7 AYDA 52 KİLO VERDİ, 228'E DÜŞTÜ

Tüp mide ameliyatı gerçekleştirilmesinin ardından taburcu edilen Aydın, 7 ayda 52 kilo vererek 228 kiloya düştü. Yürüteçle ayağa kalkarak, aylar sonra yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşayan Kalkan, ihtiyaçlarını karşılayabildiği için sevindiğini ve kilo vermeye devam etmek istediğini dile getirdi. Evde kendi imkanları ile fizik tedavi hareketleri yapan Kalkan, kilo vermesinin hızlanması için hayırseverlerden koşu bandı desteği istedi.

7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek

''YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM''

Ameliyattan önce hareket dahi edemediğini dile getiren Aydın Kalkan, hayalinin yeniden eskisi gibi sokaklarda yürümek olduğunu söyledi. 280 kilo olduğu dönemde her ihtiyacını annesi sayesinde giderdiğini anlatan Kalkan, şimdi tam anlamıyla sağlığına kavuşup, annesine kendisinin bakmak istediğini belirtti. Bu süreçte umudunu hiç kaybetmediğini söyleyen Kalkan, "Ameliyattan önce yerimden dahi hareket edemiyordum. Özel bir hastanede mide ameliyatı oldum. Yedi ayda 52 kilo verdim. İdealim ise 100 kiloya düşmek. Kilolarımdan kurtulup yeniden işime başlamak ve eskisi gibi sokaklarda yürümek istiyorum. Aylar sonra ilk adımımı attığımda yeniden doğmuş gibi oldum" diye konuştu.

7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek

TEK BİR İSTEĞİ VAR: ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜP EVLENMEK

Ameliyattan sonra hayata karşı yeniden umutlandığını anlatan Aydın Kalkan, diz kapağında kayma olduğunu ve vücudundaki yağların alınması için 2 farklı ameliyat daha gerektiğini aktardı. Eski günlerine dönerek çalışmak ve en kısa sürede evlenmek istediğini belirten Kalkan, "Bu yola çıkarken maddi destekten ziyade manevi destek çok önemli. Şu anda yaslandığım yürüteç vasıtasıyla yürüyorum. 1 aya kadar bu demirden de kurtulup kendim yürümeyi düşünüyorum. Şu anda diz kapağımda bir kayma var. Onun için de ameliyat olacağım. Ameliyat sonrasında yağlarımı da aldırırsam kilolarımdan daha çabuk kurtulacağım. Kilolarımı verdikten sonra tek isteğim ise evlenmek. Anneme bir gelin getireceğim. Yağlarımın alınması için benden 17 bin lira gerekiyor. Ayrıca bize yardımcı olabilecek bir hayırseverden de fizik tedavi sürecimi hızlandırmak için koşu bandı istiyorum" dedi.

ANNESİ DE ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Fatma Kalkan ise oğlunun zor günler yaşadığını belirterek, şimdi bakımının daha kolay olduğunu söyledi. Kendisinin de zor zamanlar yaşadığını kaydeden Kalkan, "Oğlum ameliyattan önce çok çekti şimdi ayağa kalkabiliyor. Yaslandığı demir yardımı ile gezebiliyor. Bu süreçte çok büyük zorluk çektim. İnşallah oğlum iyileşir kilosunu verir, çalışır ve bana kendisi bakar" diye konuştu.

Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek
Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek

Aydın Kalkan, Fatma Kalkan, Gaziantep, Aydın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı 10:56 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı 10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor 10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu 10:07 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi 09:48 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 09:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı
İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim 09:10 İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş 23:11 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş

Son Dakika Haberleri
10:57 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:55 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı
10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
10:26 Fırtına sebebiyle artan balık fiyatları, cep yakıyor! Hamsi 40 liraya ulaştı
10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
10:24 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti
10:06 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu
10:03 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti
10:00 Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti
09:48 Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi
Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:58
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı         
10:54
Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti         
10:25
İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi         
10:15
Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
09:59
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 11:04:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement