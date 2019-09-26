Son Dakika Haberleri: Tüp patladı: 1 ölü
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Tüp patladı: 1 ölü

2 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadın, piknik tüpünün patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadın, piknik tüpünün patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Anadolu Mahallesi'nde müstakil iki katlı evin zemin katında yaşayan İmmihan Savcı (83), avluda su kaynatmak istediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.

Patlama sonucu Savcı, ağır yaralandı. Yaralı kadın, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri eve gelerek incelemede bulundu.

Patlama nedeniyle evin duvarlarında da hasar oluştu.

Tüp patladı: 1 ölü

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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