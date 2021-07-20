Tüp patladı, ev küle döndü - Son Dakika

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Durhanlı köyünde tek katlı bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Durhanlı köyünde Bünyamin Oktay'a (44) ait tek katlı evin bodrum katında katındaki tüp büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu çıkan yangın tek katlı evin tamamını sararken, evde bulunan anneleri Müşerref Oktay (65) güçlükle pencereden kendisi dışarı çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, evin alt katındaki ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan ise köy sakinleri tarafından kurtarıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK