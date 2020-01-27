Tüp patladı, ev savaş alanına döndü - Son Dakika
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Tüp patladı, ev savaş alanına döndü

18 dakika önce

Bodrum'da, tüp patlamasının meydana geldiği bir taş evde çatı delindi, duvarlar çatladı.

Tüp patladı, ev savaş alanına döndü, System.String[]

Bodrum'da, tüp patlamasının meydana geldiği bir taş evde çatı delindi, duvarlar çatladı. Patlama sonrası çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum'a bağlı Yakaköy Mahallesi'nde, mahallelinin Sıdıka adıyla bildiği Gülizar Özaltın adlı vatandaşın yaşadığı taş evdeki tüp, gaz sıkışması sonucu patladı. Tüpün büyük bir gürültüyle patlamasının ardından çatı delindi, evin duvarlarında çatlaklar oluştu, camları kırıldı. Büyük çapta hasarın olduğu evde, patlama sonrası yangın başladı. Yangına vatandaşlarca müdahale edildi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de olayın yaşandığı yere gelerek yangınla ilgili soğutma çalışması yaptı.


Patlama sırasında evde olduğu öğrenilen 80 yaşlarındaki Gülizar Özaltın'ın patlamadan yara almadan kurtulması teselli oldu. Patlamada savaş alanına dönen ev, kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA

Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:31 Kaynak: İHA
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