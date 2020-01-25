Tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu

19 dakika önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir binada tüp patlaması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden olduEdinilen bilgilere göre ilçe merkezinde bulunan kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

Tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir binada tüp patlaması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu


Edinilen bilgilere göre ilçe merkezinde bulunan kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede kafeyi saran yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, binada büyük hasar meydana geldi.


Yangın Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. - AĞRI

Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:44 Kaynak: İHA
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