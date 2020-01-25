Tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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Tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu
19 dakika önce
Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir binada tüp patlaması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden olduEdinilen bilgilere göre ilçe merkezinde bulunan kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:44 Kaynak: İHA
Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir binada tüp patlaması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Edinilen bilgilere göre ilçe merkezinde bulunan kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede kafeyi saran yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, binada büyük hasar meydana geldi.
Yangın Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. - AĞRI
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