Tüp patlaması sonucu yanan kadın 2 aydır iyileşeceği günü bekliyor

Erzincan'da 2 ay önce meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında vücudunun büyük bir kısmı yanan kadın, 2 aydır Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyor. Talihsiz kadının üvey oğlu ise annesinin yanından bir an bile ayrılmıyor.



Edinilen bilgilere göre olay, 2 ay önce Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Ilısu köyünde meydana geldi. 40 yaşındaki Yadigar Dinç oğulları Hakan Dinç (19) ve Tarkan Dinç (17) ile birlikte yemek yaptığı sırada mutfakta bulunan piknik tüpünün üzerine çaydanlık bıraktıktan sonra tüp aniden alev alarak patladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmaları sonucunda evden çıkartılan anne ve çocukları Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından anne Yadigar Dinç, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (BEAH), çocukları ise Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından anne Dinç'in baş, göğüs, boyun, ve sırt bölgesinde 2. ve 3. derece yanıklar olduğu tespit edildi. Yanık merkezinde 2 aydır tedavi altında olan anne Dinç'in başında ise üvey oğlu Erkan Dinç refakatçilik yapıyor.



Ailesinin 1 saat boyunca yangının içinde kaldığını ifade eden Yadigar Dinç'in üvey oğlu Erkan Dinç, "Annem ile kardeşlerim mutfakta yemek yapıyorlarmış o sırada piknik tüpüne ise çay koymak istemişler. Piknik tüpünü yaktıkları sırada aniden bir patlama olmuş. Mutfak ve salonumuz tamamen yanmış. Kardeşlerim de içerideydi. Bir saat boyunca içeride kalmışlar. Kardeşlerim Trabzon'da tedavi ediliyordu. Onlar taburcu oldular. Biz 2 aydır buradayız" dedi.



Yanık merkezinde tedavisi devam eden Yadigar Dinç iyileşeceği günü bekliyor. - ERZURUM