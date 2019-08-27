Tüp patlamasından çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir saat süren müdahale sonucu yangını söndürdü.

Aktepe Mahallesi'nde Mehmet Çebişli'ye ait ikametin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle patlayan mutfak tüpünden yangın çıktı.

Hatay 'ın Hassa ilçesinde bir evin odunluğunda mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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