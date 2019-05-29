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Tüp yüklü kamyon devrildi

57 dakika önce

Çorum'da kontrolden çıkan tüp yüklü kamyon devrildi.

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Çorum'da kontrolden çıkan tüp yüklü kamyon devrildi. Sürücüyü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kırkdilim mevkiinde meydana geledi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Laçin İlçesi istikametine seyir halinde olan Necdet A. yönetimindeki 66 LJ 181 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle Çorum-Laçin karayolunda trafik bir süre kontrollü verildi.

Tüplerin başka bir araca yüklenmesinin ardından kaza yapan kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Yükleme sırasında bölgede bir itfaiye aracı ile ambulans hazır bekletildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:58 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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