Tüp yüklü tır park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Denizli'de tüp yüklü bir tırın park halindeki bir tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası tüpler çevreye dağılırken, araç kabini içinde sıkışan tır sürücüsü ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkan İsmail Say idaresindeki 25 DM 971 plakalı Erzurum merkezli bir firmaya ait tüp yüklü tır, yol kenarında park halinde bulunan 20 H 8843 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından tır sürücüsü Say, aracın şoför kabini kısmında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası Say'ı sıkıştığı yerden çıkarabildi. Say ardından olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tırdaki mutfak tüpleri ise çevreye dağıldı.



Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ