Son Dakika Haberleri: Tüpçü Dükkanındaki Patlama Anı Saniye Saniye Görüntülendi

Tüpçü Dükkanındaki Patlama Anı Saniye Saniye Görüntülendi

46 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir tüpçü dükkanında meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tüpçü Dükkanındaki Patlama Anı Saniye Saniye Görüntülendi, System.String[]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir tüpçü dükkanında meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Fatih Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında bir tüpçü dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Rıfat Atahan'a ait olduğu öğrenilen işyerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Dükkan üzerinde bulunan 2 dairede patlama esnasında zarar görürken, patlama anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çok sayıda işyerinde büyük maddi hasarın meydana geldiği patlamada dükkan sahibi Atahan, KTÜ Tıp Fakültesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Atahan'ın işyerini kapattığı esnada patlamanın meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, işyerinde bulunan çok sayıda tüp itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye alındı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:42 Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa
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