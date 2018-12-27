Tüpçü Dükkanındaki Patlama Kamerada
29 dakika önce
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir tüpçü dükkanında meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde bir tüpçü dükkanında meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Fatih Mahallesi
'nde saat 20.45 sıralarında bir tüpçü dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Rıfat Atahan'a ait olduğu öğrenilen işyerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Dükkan üzerinde bulunan 2 dairede patlama esnasında zarar görürken, patlama anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çok sayıda işyerinde büyük maddi hasarın meydana geldiği patlamada dükkan sahibi Atahan, KTÜ Tıp Fakültesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Atahan'ın işyerini kapattığı esnada patlamanın meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, işyerinde bulunan çok sayıda tüp itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye alındı.
(Ozan Köse - Ersen Küçük/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
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