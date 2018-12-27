Tüpgaz bayisinde patlama: 6 yaralı
1 saat önce
Trabzon'da bir tüpgaz bayisinde meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Trabzon
'da bir tüpgaz bayisinde meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:15
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