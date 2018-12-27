Son Dakika Haberleri: Tüpgaz bayisinde patlama: 6 yaralı

Tüpgaz bayisinde patlama: 6 yaralı

1 saat önce

Trabzon'da bir tüpgaz bayisinde meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tüpgaz bayisinde patlama: 6 yaralı, System.String[]
Trabzon'da bir tüpgaz bayisinde meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:15 

Trabzon, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var

Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 00:28:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüpgaz bayisinde patlama: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]