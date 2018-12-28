Tüpgaz Bayisinde Patlama - Güvenlik Kamerası

Trabzon'da bir tüpgaz bayisinde meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da bir tüpgaz bayisinde meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, Rıfat Atahan'a ait tüpgaz bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.



Patlama sonucu çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, üst katlardaki iki daireye sıçradı. Patlamanın etkisiyle geniş bir çevredeki ev, iş yerleri ile park halindeki araçların camları kırıldı.



İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tedbir amacıyla bölgeye verilen doğal gaz kesildi.



Olayda, dükkan sahibi Atahan'ın yanı sıra 5 kişi yaralandı.



Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ü, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen Atahan ile dumandan etkilendiği belirlenen bir kişinin tedavisi sürüyor.



Tüpgaz bayisinin yanındaki çay ocağının sahibi Mustafa Acuner, patlama sırasında çay ocağının içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"O anda o gürültüyle beraber cam birdenbire üzerimize gelince cam kırıldı sandım ama öyle bir ses geldi ki ben o anda şok oldum. 10-15 saniye yerimden kıpırdayamadım. O ara baktım arkadaşlar yerde, yanlarına koştum. 'Bir şeyiniz var mı?' dedim. 'Herhangi bir şey yok.' dediler. Bir arkadaşımızın yüzü herhalde camdan dolayı darbe aldı. Öyle çok sıkıntı yok benim olduğum yerde ama tüpçü arkadaş yangın söndürücünün pimini açamadı. Orada bir sıkıntı yaşadı, eli yüzü falan herhalde yandı. Büyük ihtimalle şu an fakülteye sevk ettiler. İnşallah önemli bir şeyi yoktur."



Öte yandan, yangının söndürülmesiyle itfaiye ekipleri ve vatandaşlar çevrede temizlik çalışmalarına başladı.

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