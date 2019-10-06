Son Dakika Haberleri: Tüplere yönelik mevzuatta düzenleme
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Tüplere yönelik mevzuatta düzenleme

14 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüp ve taşınabilir basınçlı ekipmanlara yönelik mevzuatta düzenlemeye gitti.

Tüplere yönelik mevzuatta düzenleme, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüp ve taşınabilir basınçlı ekipmanlara yönelik mevzuatta düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelere göre, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ ile LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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