Tüplere yönelik mevzuatta düzenleme
14 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüp ve taşınabilir basınçlı ekipmanlara yönelik mevzuatta düzenlemeye gitti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:46 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüp ve taşınabilir basınçlı ekipmanlara yönelik mevzuatta düzenlemeye gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelere göre, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ ile LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.
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