Tüpraş, 2021 yatırımlarının yüzde 40'ını sürdürülebilirlik projelerine ayıracak

Tüpraş, yıl sonuna kadar gerçekleştireceği yaklaşık 1,7 milyar liralık yatırımın yüzde 40'ını sürdürülebilirlik projelerine ayıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, Küresel Raporlama Standartları "temel" seçeneğine uygun hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Raporda, Tüpraş'ın sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusundaki çalışmaları ile iş birliklerine yönelik paydaş görüşleri yer aldı. Raporda ayrıca şirketin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) İlerleme Bildirimi'ne yer verildi.

Açıklamada görüşleri aktarılan Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, şirket olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını her geçen gün daha da geliştirdiklerini belirtti.

Yelmenoğlu, son 10 yılda yatırımlarının yüzde 20'sine yakın bölümünü sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "2021 sonunda çıtayı daha da üst seviyelere taşıyarak, gerçekleştireceğimiz yaklaşık 1,7 milyar liralık yatırımın yüzde 40'ını sürdürülebilirlik projelerine ayıracağız." ifadesini kullandı.

Sorumlu üretici bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Yelmenoğlu, şunları kaydetti:

"Üretim süreçleri ve ürünlerdeki verimlilik odaklı yenilikçi uygulamalar çerçevesinde, 2020 yılında 238 milyon lira çevre yatırımı gerçekleştirdik. Enerji verimliliğinde dünyanın en iyi rafinerileri arasında yer almayı hedefliyoruz. Enerji tasarrufu projeleri ve modernizasyon çalışmalarımızın sonucu olarak 2020 yılında 713 bin GJ (GigaJoule) enerji tasarrufu sağlarken, karbondioksit salımımızı 39,6 bin ton azalttık."

Yelmenoğlu, Ar-Ge çalışmalarına geçen yıl toplam 43,4 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti.