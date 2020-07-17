Tüpraş'a "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi - Son Dakika

Tüpraş'a "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi

Tüpraş İzmit Rafinerisi, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri çerçevesinde "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"nin sahibi oldu.

Tüpraş İzmit Rafinerisi, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri çerçevesinde "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"nin sahibi oldu.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı


Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TSE tarafından belirlenen enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Tüpraş İzmit Rafinerisinin denetimleri başarıyla geçtiği bildirildi.

İzmit Rafinerisi'nin, TSE'nin "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürecin en başından itibaren tüm rafinerilerinde ve idari ofislerinde çalışanlarını ve paydaşlarını koruyan pek çok önlemi hızla hayata geçiren Tüpraş'ın, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde belgelendirme süreci devam ediyor. Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi prosedürleri çerçevesinde alınan tüm önlemler, TSE denetçileri tarafından titiz inceleme sürecine tabi tutuldu. İzmit Rafinerisi'nin üretim alanları, personel servislerinin kontrolü, pandemi eğitimleri, atık yönetimi, ofislerin uygunluğu, hijyen teçhizatları, yemekhane, dinlenme alanı, tuvaletlerin sterilizasyonu, hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi birçok farklı alandaki uygulamalar ayrıntılı olarak denetlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda İzmit Rafinerisi COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı."

Her hafta video konferans yöntemiyle toplanan Tüpraş Kriz Masası'nın, rafineri ve iştiraklerdeki gelişmeleri değerlendirdiği ve gerekli aksiyonların kusursuz şekilde hayata geçirilmesi yönünde kararlar alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Koronavirüs kaynaklı risklere karşı ilk günden itibaren Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bilim insanlarının ve Sağlık Bakanlığımızın yönlendirmelerine uyduk. Koronavirüs kriziyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edip, Koç Holding Kriz Merkezi'nin yönlendirmelerini dikkate alarak adımlarımızı belirledik." ifadeleri kullanıldı.

İzmit Rafinerisi, Tüpraş, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüpraş'a 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' verildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:06:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüpraş'a "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]