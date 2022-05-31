TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde - Son Dakika
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TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde

31.05.2022 18:55
TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde

TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde çalışan Petrol-İş Sendikası'na üye işçiler, işten çıkarma kararları nedeniyle eylem başlattı.

TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde çalışan Petrol-İş Sendikası'na üye işçiler, işten çıkarma kararları nedeniyle eylem başlattı.

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi'nde 27 işçinin farklı sebeplerle işten çıkarılacağı iddiaları üzerine Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan ve yönetimi, eylem sürecini başlattıklarını ve iş yerine kapanma eyleminin başladığını belirtmişti. Tüpraş'ta eylemlilik süreci başlattıklarını açıklayan Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, işveren ile görüşmelerin sürdüğünü, fakat hiçbir işçi için işverenle pazarlık yapmayacaklarını söyledi.

"Müzakere masası açık"

Üretimi şu an için durdurmayacaklarını ve dünden itibaren eylemlerin kapı önüne taşındığını belirten Toptan, "TÜPRAŞ işvereni 27 çalışan arkadaşımızı işten atmak istiyor. Yönetim, kimini sosyal medya paylaşımlarından, kimini 'Engelli olduğu için performans alamıyorum' bahanesiyle işten çıkarmak istiyor. Biz burada bir haklı eylem düzenliyoruz. 27 arkadaşımız da bir, bir arkadaşımızda bir kesin kesin işveren yetkilerine sesleniyorum. Müzakere masası açık. Eğer ki işten çıkartılmalar duracaksa müzakere masası açık. Kesinlikle masaya oturacağımızı söylüyoruz. Bizim Aliağa Petrol İş ekibi olarak tüm ekibimle, yönetim kurulu üyelerimizle üç günden bu yana buradayız. Bizim amacımız üretimi durdurmak, üretimi sekteye uğratmak veya şirkete zarara vermek değil. Tüm çalışanları özellikle her zaman söyledikleri gibi aile. Biz bir aileyiz biz ailemizin içerisinde seçim yapılmasını istemiyoruz. Çocuğumuz hata yaptığı zaman nasıl evden kovalayamıyorsak burada da insanların son bir şansı var. Şükürler olsun ki listede hiçbir arkadaşımızın yüz kızartıcı bir şeyi yok, bizim yüzümüz düşürecek bir şey yapmamışlardır. Hatalar olacak biz insanız, sosyal bir varlığız. Ben şube başkanı olarak diğer arkadaşlarımızın da hataları olabilir ama önemli olan bu hataları anlamak, bir ders alabilmektir. Biz işverene şunu söyledik; bazı şeyler olabilir ama biz bunları şube olarak sizlerle birlikte yönetebilecek konumdayız. Hep büyük şirketler bahseder, endüstriyel ilişkiler diyoruz ki biz beraber yürütebiliriz. Bütün şeylerin önüne geçebiliriz. Dün de bir görüşme yaptık. Geldiğimiz noktada şuan eylemiz devam edecek. Diğer örgütlü olduğumuz iş yerlerindeki arkadaşlarımızın destekleri devam ediyor. Siyasi partiler ve STK'lar devamlı buradalar" açıklamasında bulundu.

14 yıldan beri çalışan Şube Başkan Yardımcısı Gökhan Karataş ise herkesin bildiği gibi Tüpraş'ta işe girmenin zor olduğunu, işten çıkarmanın bu kadar kolay olabileceğini kabul etmediklerini, eylemlere devam edeceklerini söyledi.

İşçilere destek için gelen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise, Petrol- İş Sendikasına bağlı işçilerinin her yapmış oldukları eylemde başarılı olduğunu belirterek Beko, "Bugün aldığımız bilgilere göre Türkiye'de 88, burada da 27 arkadaşımızı gerekçesiz bir şekilde iş akdinin feshedilmesi gündeme gelmiş. Bizim geleneklerimize göre işçiyi disiplin kurulunun kararı olmadan, gerekçesiz işten atmak sosyal bir cinayettir" dedi. - İZMİR

TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde
TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde
TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde
TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde
TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde
TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde
TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde

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Kaynak: İHA

Aliağa Rafinerisi, Petrol, Aliağa, Tüpraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde - Son Dakika


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