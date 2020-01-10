Tüpraş İzmir Rafinerisi'ndeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüpraş İzmir Rafinerisi'ndeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tüpraş İzmir Rafinerisi'ndeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Tüpraş İzmir Rafinerisi'ndeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesindeki rafineride çalışan Murat Erem (31), rafineri yerleşkesi içinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Erem'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"İzmir Rafinerimizde bu sabah gerçekleşen elim bir trafik kazasında çalışma arkadaşımız Murat Erem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, tüm Tüpraş camiasına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz."

Tüpraş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: Kanal İstanbul erkekleri kimyasal olarak hadım edecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir

Son Dakika Haberleri
18:48 Ürdünlü göstericiler İsrail'le yapılan gaz anlaşmasının iptalini istiyor - Son Dakika
18:47 Kahramanmaraş gece define ararken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika
18:47 Ankara emniyet müdürü servet yılmaz'dan emekli olan 3 bekçiye plaket - Son Dakika
18:47 Ankara jeffrey ve beraberindeki heyet dışişleri bakanlığı'ndan çıkış yaptı - Son Dakika
18:47 Kilyos'ta balıkçı teknesine çarpan tankeri kısırkaya'da bekliyor - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 18:50:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüpraş İzmir Rafinerisi'ndeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]