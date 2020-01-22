Tüpraş İzmir Rafinerisi'ne enerji verimliliği ödülü

Tüpraş İzmir Rafinerisi, İstanbul Sanayi Odasının düzenlediği Enerji Verimliliği Ödüllerinde, "Büyük Ölçekli İşletme" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Tüpraş İzmir Rafinerisi'nin 2018'in Nisan ayında devreye alınan U-7000 Ham Petrol Revamp Projesi ile ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Projeyle yıllık yaklaşık 300 bin gigakalori (Gcal) enerji tasarrufu elde edildiği kaydedilen açıklamada, bu rakamın 39 bin hanenin yıllık doğal gaz tüketimine karşılık geldiği ve sağlanan enerji tasarrufuyla yaklaşık yıllık 95 bin ton karbondioksitin atmosfere salımının engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, şirket adına ödülü Tüpraş İzmir Rafineri Müdürü Arda Yıldırım'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Tüpraş olarak rafinerilerde enerji yoğunluklarını düşürüp maliyetleri azaltırken çevresel etkileri de en aza indirmek hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Türkiye'deki ham petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 18'i ile ülkemizdeki en yüksek kapasiteye sahip olan U-7000 Ham Petrol Ünitesi'nde verimlilik, emniyet ve güvenilirliği daha üst düzeylere taşımak amacıyla çalışmalarımıza 4 yıl önce başladık. 24 aylık yenileme ve modernizasyon sürecinin sonrasında ünitenin sürdürülebilir kapasitesini artırmanın yanı sıra, teknolojisini de daha güvenilir ve verimli hale getirdik. Projenin devreye alınmasıyla, U-7000 Ham Petrol Ünitesi'nin enerji tüketimini 34 Gcal/saat azalttık, ünite veriminde de yüzde 2 artış sağladık."