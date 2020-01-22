Tüpraş İzmir Rafinerisi'ne enerji verimliliği ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tüpraş İzmir Rafinerisi'ne enerji verimliliği ödülü - Son Dakika Ekonomi

Tüpraş İzmir Rafinerisi'ne enerji verimliliği ödülü

6 saat önce

Tüpraş İzmir Rafinerisi, İstanbul Sanayi Odasının düzenlediği Enerji Verimliliği Ödüllerinde, "Büyük Ölçekli İşletme" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Tüpraş İzmir Rafinerisi'ne enerji verimliliği ödülü, System.String[]

Tüpraş İzmir Rafinerisi, İstanbul Sanayi Odasının düzenlediği Enerji Verimliliği Ödüllerinde, "Büyük Ölçekli İşletme" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Tüpraş İzmir Rafinerisi'nin 2018'in Nisan ayında devreye alınan U-7000 Ham Petrol Revamp Projesi ile ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Projeyle yıllık yaklaşık 300 bin gigakalori (Gcal) enerji tasarrufu elde edildiği kaydedilen açıklamada, bu rakamın 39 bin hanenin yıllık doğal gaz tüketimine karşılık geldiği ve sağlanan enerji tasarrufuyla yaklaşık yıllık 95 bin ton karbondioksitin atmosfere salımının engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, şirket adına ödülü Tüpraş İzmir Rafineri Müdürü Arda Yıldırım'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Tüpraş olarak rafinerilerde enerji yoğunluklarını düşürüp maliyetleri azaltırken çevresel etkileri de en aza indirmek hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Türkiye'deki ham petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 18'i ile ülkemizdeki en yüksek kapasiteye sahip olan U-7000 Ham Petrol Ünitesi'nde verimlilik, emniyet ve güvenilirliği daha üst düzeylere taşımak amacıyla çalışmalarımıza 4 yıl önce başladık. 24 aylık yenileme ve modernizasyon sürecinin sonrasında ünitenin sürdürülebilir kapasitesini artırmanın yanı sıra, teknolojisini de daha güvenilir ve verimli hale getirdik. Projenin devreye alınmasıyla, U-7000 Ham Petrol Ünitesi'nin enerji tüketimini 34 Gcal/saat azalttık, ünite veriminde de yüzde 2 artış sağladık."

Tüpraş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de eski eşini öldüren zanlının babası da annesini öldürmüş
FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak (2) Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 21:33:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüpraş İzmir Rafinerisi'ne enerji verimliliği ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]