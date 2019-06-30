Son Dakika Haberleri: Tüpraş İzmir Rafinerisinde enerji kesintisi
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Tüpraş İzmir Rafinerisinde enerji kesintisi

1 saat önce

Tüpraş İzmir Rafinerisinde meydana gelen arıza nedeniyle bir süre enerji kesintisi yaşandığı bildirildi.

Tüpraş İzmir Rafinerisinde enerji kesintisi, System.String[]
Tüpraş İzmir Rafinerisinde meydana gelen arıza nedeniyle bir süre enerji kesintisi yaşandığı bildirildi.
Tüpraş'tan yapılan açıklamada, İzmir Rafinerisinde bugün saat 15.00 civarında meydana gelen arıza nedeniyle enerji kesintisi yaşandığı ve ünitelerin durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, kesinti sonrası ünitelerin tekrar operasyona alınmaya başlandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:52 Kaynak: AA
İzmir, Tüpraş, Güncel
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