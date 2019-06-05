Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde dumanlanma
1 saat önce
Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında meydana gelen dumanlanma kontrol altına alındı.
Tüpraş İzmit Rafinerisi
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:38 Kaynak: AA
'nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında meydana gelen dumanlanma kontrol altına alındı.
Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 10.45'te Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında dumanlanma meydana geldiği kaydedildi.
Rafineri teknik emniyet ekiplerinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Olayın insan ve çevre sağlığına olumsuz bir etkisi olmayıp rafineri operasyonları planlandığı şekilde devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.
Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile "ortak canlı yayın" açıklaması
Yıldırım'dan İmamoğlu'na esprili gönderme: Dikkat etsin düşmesin
Elektrik abonesi sayısı 44 milyon aboneyi geçti