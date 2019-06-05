Son Dakika Haberleri: TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde yangın

9 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde yangın, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında küçük çaplı maddi hasar oluştu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
Körfez, Kocaeli, İzmit Rafinerisi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Araç asansöründe kalan otomobilini 3 yıl sonra çıkardı Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı Köy konağındaki panoyu gören şaşırıyor! Fotoğrafları ev ev dolaşıp topladı Hafta içi belediye başkanı, hafta sonu pazarcı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:05:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]