TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde yangın
9 dakika önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
'nin Körfez
ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi
'nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında küçük çaplı maddi hasar oluştu. - KOCAELİ
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