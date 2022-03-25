TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı

25.03.2022 01:26
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde bakım esnasında alevlenme meydana geldiği, ekiplerin müdahalesiyle alevlenmenin tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Açıklama, "Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımız ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Türkiye Petrol Rafinerileri, İzmit Rafinerisi, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı - Son Dakika


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