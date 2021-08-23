Tüpraş Liderlik Okulları uygulaması uluslararası iki ödül kazandı

Tüpraş, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği Tüpraş Liderlik Okulları uygulaması ile Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nde "En İyi Karma Eğitim Programı" kategorisinde altın, "En İyi Liderlik Gelişim Programı" kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüpraş Liderlik Okulları uygulaması dijital öğrenme platformunu ve sanal sınıfları harmanlayan karma bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Tüpraş, Liderlik Okulları uygulaması ile Brandon Hall Group'un düzenlediği ve en iyi insan kaynakları yönetim uygulamalarının değerlendirildiği uluslararası HCM Mükemmellik Ödülleri'nde "En İyi Karma Eğitim Programı" kategorisinde altın ödül, "En İyi Liderlik Gelişim Programı" kategorisinde ise gümüş ödül kazandı.

Uygulama, özel olarak hazırlanan dijital öğrenme platformunda 20 binden fazla içerik arasından özenle seçilen öğrenme kaynaklarına erişim sağlıyor ve çalışanlarını dünyanın önde gelen gelişim uzmanları ile buluşturuyor.

Kullanıcılar, hem sanal sınıflarda bir araya geliyor, hem de bireysel gelişimlerini takip edebilecekleri online etkinlikler ile liderlik yolculuğunun bir parçası olarak Dijital Öğrenme Platformu'nu deneyimliyor.

Tüpraş Liderlik Okullar programının başlangıcından bu yana 154 yönetici eğitimlere katıldı.