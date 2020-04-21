Tüpraş petrolde düşüşle beklentilerini revize etti

Tüpraş, Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi ve marjları üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş nedeniyle 2020 beklentilerini revize etti.

Tüpraş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yolladığı açıklamada, "Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi ve marjları üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş nedeni ile 12.02.2020 tarihinde açıkladığımız 2020 yılı için geleceğe yönelik beklentilerimizde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Bu çerçevede, 2020 yılı için öngördüğümüz üretim beklentimiz ~28 milyon tondan, ~24 milyon tona, satış beklentimiz de ~29 milyon tondan ~25 milyon tona revize edilmiştir. Bu değişiklikler sonrası, 2020 yılı için kapasite kullanımı beklentimiz %95 – 100 aralığından %80 – 85 aralığına revize edilmiştir.

"Tüpraş Net Rafineri Marjı beklentimiz 4.5 – 5.5$/v seviyesinden 3.0 – 4.0$/v seviyesine revize edilmiştir.

Akdeniz Kompleks Marjı beklentimiz 1.5 – 2.5$/v seviyesinden 1.0 – 2.0$/v seviyesine revize edilmiştir.

"Rafinaj yatırımları beklentimiz ~200 milyon USD'den ~125 milyon USD'ye revize edilmiştir.

"Yukarıda yer verilen beklentiler hazırlanırken, Covid-19 salgınının ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin talebi üzerindeki etkilerinin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayılmıştır."