Son Dakika Haberleri: Tüpraş Rafinerisi'nde dumanlanma
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Tüpraş Rafinerisi'nde dumanlanma

19 dakika önce

Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında meydana gelen dumanlanma kontrol altına alındı.

Tüpraş Rafinerisi'nde dumanlanma, System.String[]
Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında meydana gelen dumanlanma kontrol altına alındı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:18 
İzmit Rafinerisi, Tüpraş, Ekonomi
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