Tüpraş Rafinerisi'nde dumanlanma
19 dakika önce
Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında meydana gelen dumanlanma kontrol altına alındı.
Tüpraş İzmit Rafinerisi
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:18
'nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında meydana gelen dumanlanma kontrol altına alındı.
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