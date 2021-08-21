Tüpraş, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 3 kategoride ödül aldı

Tüpraş, pazarlama dünyasının önemli iş ödüllerinden Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 3 ödül birden kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, Tüpraş Rafine Dergi ile "En iyi Kurumsal Yayın", 23 Nisan Arter projesi ile "Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası" ve Siperli Maske projesi ile "En Değerli Kurumsal Sorumluluk" kategorisinde altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 3 ödül aldı.

Altın ödül alan Rafine Dergi, 2008 yılından bu yana yayınlanıyor. Çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşlar için hazırlanan özel içeriklere sahip olan dergi dört yıllık periyotlarla, dünya gündemi ve sektöre dair gelişmelerin yanı sıra Tüpraş'tan haberler de içeriyor.

Gümüş ödüle layık görülen 23 Nisan Arter projesi, Tüpraş ve Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olarak 2010 yılından beri faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda sanatın tüm disiplinlerini içeren, çocuklara özel eğitici ve öğretici dilde hazırlanmış, 20 dakikalık bir video programı geliştirildi. Arter Öğrenme Programı ekibi, videoda sanata ilgi duyan ve üretmenin heyecanını paylaşan tüm çocuklar için Arter binasının ana fonksiyon alanlarını ve güncel sergileri anlattı.

Bronz ödül alan Siperli Maske projesinde Tüpraş, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Enerjimiz Geleceğe, Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum" sosyal sorumluluk projesini salgın döneminde "Dayanışma ve Gönül Köprüsü"ne dönüştürdü.

Bu kapsamda, salgının ilk günlerinde sağlık çalışanlarına koruyucu siperli maske üretmek amacıyla rafinerilerinin bulunduğu dört ildeki 30 ortaokulda açtığı, "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri Sınıfları" yeniden tasarlandı. ???????