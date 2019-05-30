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Tüpraş'ta TİS süreci

1 saat önce

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Petrol-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin masada tamamlanacağına dair inancını koruduğunu belirtti.

Tüpraş'ta TİS süreci, System.String[]
Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Petrol-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin masada tamamlanacağına dair inancını koruduğunu belirtti.
Yelmenoğlu, TİS sürecine ilişkin çalışanlara yönelik yayımladığı mesajında, Petrol-İş Sendikası ile yürütülen görüşmelerde bayram öncesi işçilere iyi bir haber verebilmeyi ve süreci müzakereye açık bir şekilde devam ettirmek istediklerini vurguladı.
"Niyetimizi sendikamıza da aktararak kendileri ile masada çözüme ulaşmak üzere bir kez daha bir araya gelmek istediğimizi belirttik." ifadelerini kullanan Yelmenoğlu, sendika temsilcileriyle yaklaşık 5 saat süren bir toplantı yaptıklarını aktardı.
Yelmenoğlu, uzlaşmacı tavırla katıldıkları görüşmelerde 22 maddeyi tek tek görüştüklerini anlatarak şöyle devam etti:
"Sizlere iyi bir haber verebilmek için tümüyle çalışma düzenimizin iyileştirilmesi amacını taşıyan üç maddeye ilişkin teklifimizi esneterek masaya getirdik. Bu yaklaşımın sözleşmeyi imzalamamıza vesile olacağına inanıyorduk. Üç maddeden ikisinde anlaşma sağlamamızın süreci masada sonlandırmak için yeterli olduğunu da ifade ettik. Ancak bir kez daha sendikanın karar almaktan uzak tutumu ile masadan bir sonuç alamadan ayrılmak durumunda kaldık."
11 Haziran'da sendika temsilcileri ile yeniden bir araya geleceklerine işaret eden Yelmenoğlu, şunları kaydetti:
"Ben halen bu süreci masada tamamlayacağımıza dair inancımı koruyorum. Aksi bir durumda taraflar olarak sözü ve kararı Yüksek Hakem Kurulu'na bırakmak dışında bir seçeneğimiz de kalmıyor. Hepimizin emeğiyle yıllar içinde inşa edilmiş olan iş barışımızı koruyacağımıza olan inancımla sizlerin ve ailelerinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık, mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:48 Kaynak: AA
Sendika, Tüpraş, Ekonomi
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