TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı

25.03.2022 01:31

TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde tankta parlama meydana geldi.

TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde tankta parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı dolum tankında parlama meydana geldi. C.K, U.Y, İ.K ve S.K adlı 4 işçi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralanan 4 işçi ise olay yerinde yapılan ilk kontrollerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan C.K. yanık ünitesine alındı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından müşahade altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı
TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı
TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı

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Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı - Son Dakika


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