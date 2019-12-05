Son Dakika Haberleri: TÜPRAŞ'taki patlamaya drone benzeri cisim neden olmuş
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TÜPRAŞ'taki patlamaya drone benzeri cisim neden olmuş

6 saat önce

BATMAN Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) yerleşkesindeki dün gece meydana gelen patlayama drone benzeri cismin neden olduğunu söyledi.

TÜPRAŞ'taki patlamaya drone benzeri cisim neden olmuş, System.String[]

BATMAN Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) yerleşkesindeki dün gece meydana gelen patlayama drone benzeri cismin neden olduğunu söyledi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TÜPRAŞ yerleşkesinde dün gece saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili inceleme sürüyor. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, patlamada can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirterek, ilk belirlemelere göre drone benzeri bir cismin patlamaya neden olduğunu açıkladı. Kıraç, olayın çok yönle soruşturulduğunu ifade ederek, "Endişe edilecek bir durum yok. Ekiplerimiz gerekli çalışmayı sürdürüyor. Çok şükür ölü ya da yaralımız yok. Ciddi bir maddi hasar da söz konusu değil. Konu çok yönlü araştırılıyor" dedi.


Türkiye Petrol Rafinerileri, Köroğlu, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:31 Kaynak: DHA
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