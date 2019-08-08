Son Dakika Haberleri: Tüpraş'tan 495 milyon lira net kâr
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Tüpraş'tan 495 milyon lira net kâr

49 dakika önce

Tüpraş'ın, 2019'un ikinci çeyreğinde üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 6,9 milyon ton gerçekleşti.

Tüpraş'tan 495 milyon lira net kâr, System.String[]
Tüpraş'ın, 2019'un ikinci çeyreğinde üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 6,9 milyon ton gerçekleşti.
Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:58 
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