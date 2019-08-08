Tüpraş'tan 495 milyon lira net kâr
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Tüpraş'ın, 2019'un ikinci çeyreğinde üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 6,9 milyon ton gerçekleşti.
Tüpraş
'ın, 2019'un ikinci çeyreğinde üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 6,9 milyon ton gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:58
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