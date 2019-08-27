Tüpraş'tan hibrit lokomotif yatırımı
1 saat önce
Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, EURODUAL tipteki 7 hibrit lokomotif için İsviçreli demir yolu araçları üreticisi Stadler ile anlaşma imzaladı.
Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, EURODUAL tipteki 7 hibrit lokomotif için İsviçreli demir yolu araçları üreticisi Stadler ile anlaşma imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:25
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