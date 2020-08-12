Tüpraş'tan ikinci çeyrekte 4,9 milyon ton üretim - Son Dakika

Tüpraş'tan ikinci çeyrekte 4,9 milyon ton üretim

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), yılın ikinci çeyreğinde toplam 4,9 milyon ton üretim ve 5,3 milyon ton satış gerçekleştirdi.

Tüpraş'tan ikinci çeyrekte 4,9 milyon ton üretim, System.String[]

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), yılın ikinci çeyreğinde toplam 4,9 milyon ton üretim ve 5,3 milyon ton satış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şirketin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik tedbirlerin sürdüğü yılın ikinci çeyreğinde de verimlilik odaklı üretim anlayışı, güçlü ve disiplinli finansman politikalarıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamaya devam ettiği belirtildi.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 69,5'lik kapasite kullanımıyla 4,9 milyon ton üretim yapan Tüpraş'ın 4,1 milyon tonu yurt içinde olmak üzere toplam 5,3 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, salgın nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında yaşanan talep daralmasının yılın ikinci 3 aylık döneminde de etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, en büyük etkinin küresel havacılık faaliyetlerinin durma noktasına gelmesiyle birlikte jet yakıtı talebinde gözlemlendiği aktarılarak, söz konusu dönemde dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsayan sokağa çıkma ve seyahat etme kısıtlamaları nedeniyle kara yolu yakıtlarına olan talebin de zayıflamadan payını aldığı ifade edildi.

"Ürün marjları tekrar yükselme trendine girdi"

Yüksek seviyelere ulaşan ürün stoklarının ise özellikle nisan ve mayıs aylarında ürün marjlarının üzerinde önemli baskı oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Haziran ayından itibaren, salgına yönelik önlemlerin hafifletilmeye başlanması ve ekonomilerin yeniden açılma sürecine girmesi ile talep tarafında görülen canlanma sinyalleri neticesinde ürün marjlarının tekrar yükselme trendine girdiği gözlemlendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mart ayını varil başına 18 dolar seviyesinde kapatan ham petrol fiyatının nisanda zayıf seyrini sürdürdüğü kaydedilerek, "Günlük olarak son 20 yılın en düşük seviyesi olan 13 dolar/varil seviyesine kadar geriledi. Brent ham petrol fiyatı, mayıs ayından itibaren hem salgın ile mücadele konusunda artan iyimserlik hem de OPEC üyeleri ve diğer ham petrol üreticilerinin uyguladığı arz kısıtları sayesinde toparlama eğilimine girerek haziran sonunda 42 dolar/varil düzeyine ulaştı." değerlendirmesi yapıldı.

"Talebin toparlanmaya başlamasıyla İzmir Rafinerisi üretime geri döndü"

Kovid-19 salgınına bağlı olarak talepte meydana gelen azalışın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 5 Mayısta üretime ara veren Tüpraş İzmir Rafinerisi'nin, talepte görülen toparlama işaretleriyle beraber öngörüldüğü gibi 1 Temmuz itibarıyla kademeli olarak üretime geri döndüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu dönemde özellikle jet yakıtı talebinin daha fazla etkilenmesi sebebiyle, üretim optimizasyonu uygulanarak jet yakıtı üretim oranları düşürüldü. Tüpraş 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 69,5'lik kapasite kullanımıyla 4,9 milyon ton üretim yaparken, 4,1 milyon tonu yurt içinde olmak üzere toplam 5,3 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdi. Talep düşüşüyle azalan satışların ve düşen fiyatların neticesinde Tüpraşın 2020 yılı ikinci çeyrek cirosu 9,3 milyar TL oldu. Tüpraş, Kovid-19 tedbirlerinin akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve ürün marjlarında görülen zayıflamanın sonucunda, 2020'nin ikinci çeyreğinde 185 milyon TL net zarar kaydetti."

Açıklamada, Tüpraş'ın yürüttüğü etkin finansman politikalarıyla içinde bulundukları dalgalı dönemde güçlü bilançosunu koruduğu vurgulanarak, şirketin nitelikli insan kaynağı ve küresel rekabet gücü ile hissedarları, iş ortakları ve Türkiye için katma değer oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

"Yılın ilk yarısında 450 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştirildi"

Salgının ilk günlerinden bu yana Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili mercilerin güncel öneri ve direktifleri doğrultusunda gerekli önlemleri ve Koç Holding Kriz Merkezinin yönlendirmelerinin dikkate alındığı belirtilen açıklamada, Tüpraşın Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini, hiçbir aksaklığa izin vermeden başarıyla yerine getirirken, emniyetli üretim önceliğini koruduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanması konusunda stratejik öneminin bilincinde olan Tüpraşın 2020 yılının ikinci çeyreğinde de modernizasyon ve enerji verimliliği konularında projelerini sürdürerek, yılın ilk yarısında toplam 450 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştirdiği bildirildi.

Türkiye, Tüpraş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:37

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tüpraş'tan ikinci çeyrekte 4,9 milyon ton üretim - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı         
17:39
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek         
14:17
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var         
13:00
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu         
12:48
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu         
10:17
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı         
09:32
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler         
08:57
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi         
07:40
Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
06:04
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi         
04:40
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü         
01:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 01:55:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüpraş'tan ikinci çeyrekte 4,9 milyon ton üretim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei