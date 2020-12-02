Tüpraş'tan Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla 500 milyon TL tahvil ihracı - Son Dakika

Tüpraş, Yapı Kredi Yatırım aracılığında nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında tahvil ihraç etti.

Yapı Kredi Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, Yapı Kredi Yatırım aracılığında nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bu yıl içinde gerçekleştirilen reel sektör ihraçları arasında en yüksek tutarda olan tahvil ihracı, 2 yıl vadeli 3 ayda bir değişken faizli olarak tamamlandı. İşlem, aynı zamanda TLREF referanslı bugüne kadar yapılmış en büyük reel sektör ihracı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, 500 milyon TL'lik işlem büyüklüğüne ulaşarak başarılı bir ihraç gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tüpraş olarak Türk Lirası cinsinden özel sektör tahvil piyasasına katkı sağlamayı her zaman önemsiyoruz. 2019 yılında yaptığımız tahvil ihracının ardından pek çok reel sektör şirketi piyasaya gelmişti. Bu defa yine bir süredir sınırlı aktivite gördüğümüz piyasada, 500 milyon TL gibi yüksek bir tutarda, 2 yıl vadeli ve TLREF referanslı bir işlemi tamamlamış olmamızın piyasaya güven sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tahvil ihraçlarıyla sermaye piyasasının gelişimine katkı sağlıyoruz"

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy da pandemi sürecinin ve ekonomiye etkilerinin devam ettiği bu dönemde gerçekleştirdikleri tahvil ihraçlarıyla sermaye piyasasının gelişimine katkı sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türk lirasında son haftalardaki olumlu seyir, yatırımcıların TL cinsinden ürünlere olan ilgisini artırdı. Tüpraş'la gerçekleştirdiğimiz bu işlemde, 500 milyon TL gibi önemli bir tutara ulaşmamızın, piyasamızdaki bu olumlu trendi teyit ettiğini düşünüyoruz. Sene başından bu yana reel sektör şirketlerine ait ihraçlar toplam 5,8 milyar TL ile geçen yılın yüzde 40 altında seyretmekteydi. Yıl sonuna yaklaşırken TLREF referanslı bugüne kadar ihraç edilmiş en yüksek reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirmemiz, önümüzdeki seneye özel sektör tahvilleri açısından da daha iyimser bakmamızı sağlıyor. Yapı Kredi Yatırım olarak sermaye piyasalarının her alanında olduğu gibi tahvil ihraçlarıyla da ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz."