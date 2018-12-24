Tüpraş: Yasa geçerse Batman Rafinerisi kapanır
2 saat önce
Reuters'ın haberine göre, Tüpraş Genel Müdürü, Petrol Piyasası Kanunu'nda planlanan değişikliğin Batman Rafinerisi'ni kar edemez hale getireceğini, tesisin kapatılmak zorunda kalacağını söyledi.
Reuters
'ın haberine göre, Tüpraş
Genel Müdürü, Petrol Piyasası Kanunu'nda planlanan değişikliğin Batman
Rafinerisi'ni kar edemez hale getireceğini, tesisin kapatılmak zorunda kalacağını söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:53
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı