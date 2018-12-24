Son Dakika Haberleri: Tüpraş: Yasa geçerse Batman Rafinerisi kapanır

Tüpraş: Yasa geçerse Batman Rafinerisi kapanır

2 saat önce

Reuters'ın haberine göre, Tüpraş Genel Müdürü, Petrol Piyasası Kanunu'nda planlanan değişikliğin Batman Rafinerisi'ni kar edemez hale getireceğini, tesisin kapatılmak zorunda kalacağını söyledi.

Tüpraş: Yasa geçerse Batman Rafinerisi kapanır, System.String[]
Reuters'ın haberine göre, Tüpraş Genel Müdürü, Petrol Piyasası Kanunu'nda planlanan değişikliğin Batman Rafinerisi'ni kar edemez hale getireceğini, tesisin kapatılmak zorunda kalacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:53 

Reuters, Batman, Tüpraş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:26:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüpraş: Yasa geçerse Batman Rafinerisi kapanır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]