Tüpten çıkan yangın, binayı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tüpten çıkan yangın, binayı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Tüpten çıkan yangın, binayı kullanılamaz hale getirdi

6 saat önce

İzmir Karabağlar'da döner dükkanındaki tüpten çıktığı iddia edilen yangın, yandaki minder üretimi yapan işletmeyi de sardı.

Tüpten çıkan yangın, binayı kullanılamaz hale getirdi, System.String[]

İzmir Karabağlar'da döner dükkanındaki tüpten çıktığı iddia edilen yangın, yandaki minder üretimi yapan işletmeyi de sardı. Yangının çıkma anı cep telefonu kameralarına yansırken, iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.


Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi 4044 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döner dükkanındaki tüpten çıktığı iddia edilen yangın, bir anda hem döner dükkanını hem de yanında ve üst katında minder üretimi yapılan işletmeyi sardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Mobilya dükkanlarına minder üretimi yapan dükkanın sahibi ise gözyaşlarını tutamadı.


Öte yandan yangının çıkma anı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. - İZMİR

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
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