Tüpten çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika

Tüpten çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi

DENİZLİ - Denizli'de bir apartmanın çatı katından meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Fenalaşan ev sahibine ambulans olay yerinde müdahale etti.

Olay, Merkezefendi İlçesi Fatih Caddesinde bulunan bir apartmanda yaşandı. 5 katlı bir apartmanın en üst katında tüpten yaşanan sızıntıdan dolayı yangın çıktı. Bir anda tutuşan tüp adeta alev topuna döndü. Ev sahibi ve olay yeri yakınındaki vatandaşların ihbarları sonrası olay yerine çok sayıda İtfaiye, Polis, ve Ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ayrıca ev sahibi K.Ö. isimli vatandaş ise çıkan yangından dolayı kriz geçirdi. K.Ö. sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sakinleştirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.