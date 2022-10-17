Son dakika haberi! Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı

17.10.2022 17:29

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin çatısı parçalandı Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı

Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin çatısı parçalandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kemer Mahallesi 1715 sokak üzerindeki müstakil bir evde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. isimli kadına ait bir evde bulunan mutfak tüpünden sızan gaz sıkışarak patlamaya neden oldu. Patlamanın etkisi ile evin çatısında delik oluşurken, çatıdan sıçrayan parçalar çevreye savruldu. Patlama sonrası evde yangın çıkarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, olay sırasında şans eseri sokakta olan ev sahibi yaşlı kadın da faciadan kıl payı kurtuldu.

"Çok şiddetli bir patlama sesi duydum"

Patlamanın yaşandığı sokakta ikamet eden Selahattin Öztürk, olay anında şiddetli bir patlama sesi duyduğunu ifade ederek, "Odamda oturuyordum. Dışarıdan kadın bağrışmaları duydum ve kavga olabileceğini düşünerek dışarı çıktım. Odama geri döner dönmez büyük bir patlama sesi duydum ve tekrar geri geldim. Kapının önüne çıktığımda çatıdan tuğlalar sokağa fırlamış ve evde yangın başlamıştı. 70 senelik komşumuz olaya çok çok üzüldük. Yangının diğer evlere sıçramasından da çok korktum ama Allah'a çok şükür itfaiyeciler zamanında gelerek söndürdüler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Aydın gündem haberleri... Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın gündem haberleri... Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı Son dakika gündem: Söke'de sokak köpeği saldırısıyla yaralanan çocuğun ailesinden barınak talebi Son dakika gündem: Söke'de sokak köpeği saldırısıyla yaralanan çocuğun ailesinden barınak talebi Başkan Künkçü: 'Aydın'da halkımız güvenle etini kasaplarımızdan alabilir' Başkan Künkçü: 'Aydın'da halkımız güvenle etini kasaplarımızdan alabilir'
Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Gökyüzünü alevlerle aydınlandı
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:07 Billur Kalkavan, büyük sırrı herkesten saklamış! Öleceğini 3 ay önceden biliyormuş
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 20:16:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement