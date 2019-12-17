Tüpten sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüpten sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Tüpten sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Vedat T'nin (42) evindeki mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Vedat T, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamada bulvara saçılan cam parçaları belediye görevlileri tarafından temizlendi.

Bu arada patlamada kapı, pencere ve fayansların kırıldığı ve eşyaların dağıldığı görüldü.

"Deprem oldu sanarak dükkandan dışarı çıktım"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirtti.

İçeride 12 kilogramlık LPG tüpü bulunduğunu aktaran Başlı, "Muhtemelen boru aksamından ya da dedantörden gaz sıkışması meydana gelmiş. Dana sonra ilk bulduğu ısı kaynağı ile kıvılcımla beraber patlama meydana gelmiş. 1 yaralı var. Olay yeri itfaiye ekiplerimiz gerekli incelemeyi yapacaklar." dedi.

Görgü tanığı İzzet Akar, "Deprem oldu sanarak dükkandan dışarı çıktım. Karşı binadan dumanların geldiğini gördüm. Ambulansı aradım. O sırada adam içeriden çıktı, çimenlerin üzerine yuvarlandı. Ambulans gelip, onu götürdü." diye konuştu.

Tüpten sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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