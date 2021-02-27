Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu - Son Dakika

Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu

27.02.2021 15:13
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir barakada kalan yaşlı adam yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol ederken yaşadığı barakayı yaktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir barakada kalan yaşlı adam yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol ederken yaşadığı barakayı yaktı. Alev topuna dönen barakada tek yanmayan Kur'an-ı Kerim oldu.

Yokuşbaşı Mahallesi 1802 Sokak'ta bir otoparkın içerisinde bulunan barakada kalan 85 yaşındaki Mehmet Aylı tüpün gaz kaçağını çakmakla kontrol ederken yangın çıktı. Gaz sıkışması nedeniyle 45 metrekarelik baraka bir anda alev alarak küle döndü. Muğla Büyükşehir İtfaiyesi Bodrum Grup amirliğinin ekipleri yangına anında müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

İtfaiye ekipleri şok oldu

Alev topuna dönen baraka ve konteyner evde söndürme çalışmaları yapan İtfaiye ekipleri evin içerisinde kontrol yaparken tüm kitapların, eşyaların yandığını gördü. İçeriyi kontrol eden itfaiye ekipleri küle dönen evde tek yanmayanın Kur'an-ı Kerim olduğunu görünce şok oldu. Kur'an-ı Kerim'i küllerin arasından çıkaran ekip kutsal kitabı muhafaza altına aldı.

Barakada yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Aylı tüpü çakmakla kontrol ederken bir anda alev aldığını ifade ederek "Küçük tüp aldım eve getirdim. Ardından bağlantıları yaptıktan sonra kontrol ederken alev aldı. Kafamdan hafif şekilde yaralandım. Evde yalnızdım kimsem yok benim" dedi. - MUĞLA

Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu
Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu - Son Dakika


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