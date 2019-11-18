Tüpü patlayan köfte karavanı küle döndü
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Tüpü patlayan köfte karavanı küle döndüKASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde içerisindeki tüpü patlayan köfte karavanı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:48 Kaynak: İHA
Tüpü patlayan köfte karavanı küle döndü
KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde içerisindeki tüpü patlayan köfte karavanı alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde sahilde bulunan Kazım Çetinkaya'ya ait köfte ekmek karavanında tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm karavanı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında köfte karavanı, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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