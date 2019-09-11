Son Dakika Haberleri: Tur Assist'te üst düzey atama
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Tur Assist'te üst düzey atama

1 saat önce

İspanyol Mapfre Asistencia'nın Türkiye ofisi olarak hizmetlerine devam eden Tur Assist'te üst düzey bir atama gerçekleşti.

Tur Assist'te üst düzey atama, System.String[]

İspanyol Mapfre Asistencia'nın Türkiye ofisi olarak hizmetlerine devam eden Tur Assist'te üst düzey bir atama gerçekleşti. 1994'te Mapfre Asistencia ailesine katılan ve Nisan ayı itibari ile de Tur Assist'te Strateji ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Frida Christopoulou, Tur Assist'te Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.


Türkiye'nin asistans firması olarak yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda 4 bine yakın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist'te üst düzey bir atama gerçekleşti. Nisan ayından bu yana Tur Assist'te Strateji ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Frida Christopoulou, yine Tur Assist'te bu kez Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.


Frida Christopoulou kimdir?


İş hayatına 1986 yılında Triplex S.A.'da başlayan Frida Christopoulou, 1994'te Mapfre Asistencia ailesine katıldı. 2019'a kadar Mapfre Asistencia'da; Operasyon Departmanı Çağrı Merkezi Temsilci Yöneticiliği, Operasyon Departmanı Gözetmenliği, Yunanistan ve Bahreyn ofislerinde Operasyon Müdürlüğü gibi çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Çalışma hayatı operasyonel başarılarla dolu olan Christopoulou, 2014 ile 2019 yılları arasında ise Mapfre Asistencia Orta Doğu Bölgesi İşletme Birimi Operasyon Direktörü olarak görev yaptı. - İSTANBUL

Türkiye, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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