Tur Assist'te üst düzey yeni yapılanma
09.11.2020 11:29
Asistans hizmetleri alanında faaliyet gösteren Tur Assist, yeni bir yapılanmaya gitti ve finans ve tedarik yönetimi için iki yeni atama gerçekleştirdi.
Asistans hizmetleri alanında faaliyet gösteren Tur Assist, yeni bir yapılanmaya gitti ve finans ve tedarik yönetimi için iki yeni atama gerçekleştirdi.
Sigorta, otomotiv ve finans başta olmak üzere pek çok sektördeki kurumun 11 milyonu aşkın müşterisine asistans hizmetleri sunan Tur Assist, pandemi sürecinin de etkisiyle dijitalleşme sürecini hızlandırdı. İnsan kaynakları yapısını bu doğrultuda yenileyen şirket, finans ve tedarik ağı yöneticiliği için iki yeni üst düzey atama gerçekleştirdi. Tur Assist'in yeni CFO'su Eren Çanakçı olurken, Tedarik Yönetimi Direktörlüğü görevine ise Göktuğ Yağcıoğlu atandı. - İSTANBUL
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